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Çeteler milletvekili bile belirlemiş!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Pek, yakın zamana kadar çetelerin milletvekili bile belirleyebildiğini söyledi.

12 Kasım 2008 02:00

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Pek, yakın zamana kadar çetelerin milletvekili bile belirleyebildiğini söyledi. Pek, esas sorunun “bilindiği halde bertaraf edilmeyen suç örgütleri” olduğunu belirtti. 
 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Pek, “Organize Suçlarla Mücadelede Türkiye Yaklaşımı” başlığıyla kaleme aldığı raporda, çetelerin faaliyet alanlarıyla ilgili tespitlerde bulunuyor. 
Ulusal bazda faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin yakın zamana kadar özerk kurumların seçimlerinde en önemli belirleyici etken olduğunu vurgulayan Pek, çetelerin genel ve yerel seçimlerde kimin, hangi partiden, nereden ve kaçıncı sıradan aday olacaklarını belirleyebildiğini de savundu.

Pek, çetelerin yüksek kar getiren özel ve devlet kurumlarının bünyesine de sızabildiğini açıkladı.

Her yıl ortalama 50 ilde çete operasyonu yapıldığını anlatan Pek, bu operasyonlarla çeteleşmede önemli gerileme sağlandığını söyledi.
“Esas sorun kısmen veya tamamen bilinmesine rağmen bertaraf edilmeyen suç örgütlerinin var olması” diyen Ahmet Pek, tam olarak delillendirilemeyen soruşturmaların güven kaybı ve itibar zedelenmesine neden olduğunu ifade etti.

 

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