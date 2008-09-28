‘Çete lideri’ travesti üniversiteli oldu

Özen, İmam Hatip Lisesi’ne giderken, cinsel tercihi nedeniyle eğitimine ara verdi. Liseyi dışarıdan bitirip ÖSS’de Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümü’nü kazanan Özen, yine cinsel tercihi nedeniyle eğitimini dondurdu. Bu arada İzmir’de travesti arkadaşını döven bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra ameliyatla kadın olarak, Mehmet Özen’le evlenen Özen, geçen yıl ‘kurduğu çete ile travestilere zorla fuhuş yaptırıp, emrine uymayanları dövüp cezalandırdığı’ iddiasıyla eşiyle birlikte yeniden tutuklandı.

Bakırköy Kadın Tutukevi’nde kalan Özen, bu yıl girdiği ÖSS’de aldığı 186.673 puan ile 2 yıllık Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nü kazandı.