Savcılık: Çete, eski Türkiye güzelini şantaj için kullandı

Savcılık, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yargılandığı davanın ek delil klasörlerinde, çetenin eski Türkiye güzeli Neslihan Önder'i kullanarak kamuoyunun yakından tanığı isimlere şantaj yapmaya çalıştığı belirtildi.

Ünlü isimlere şantaj iddiası

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne görülecek davanın ek delil klasörlerinde yer alan belgelere göre çete, oyuncu İlker İnanoğlu ve işadamı Erdal Acar’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerden, şantaj yaparak para almak için planlar yapmış.

'Çete, eski Türkiye güzelini yönlendirdi'

Nejat Ergin’in liderliğindeki çetenin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türkiye Güzeli Neslihan Önder aracılığıyla kamuoyunun da yakından tanığı isimleri tuzağa düşürmek için çalıştığı ileri sürüldü.

Belgelerde Önder’in tanıştığı kişilerin özel bilgilerini ele geçirerek çeteye verdiği ve çetenin bu bilgilerle şantaj yaparak para almaya çalıştığı belirtildi. Neslihan Önder’in bu amaçla oyuncu İlker İnanoğlu ve işadamı Erdal Acar ile bu amaçla ilişki kurmaya çalıştığı ileri sürüldü.

İlker İnanoğlu ve Erdal Acar ifadeye çağrıldı

Bu tespitin ardından Erdal Acar ve İlker İnanoğlu ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

Emniyette müşteki sıfatıyla ifade veren işadamı Erdal Acar’a, "Yiğit Ergin’in manken Neslihan Önder’i yönlendirerek, bazı şahıslar hakkında elde ettikleri kişisel verileri şantaj amaçlı kullandıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Neslihan Önder’in sizinle ilgili bir takım planlar yaptığı ve bunun karşılığında haksız çıkar sağlamayı amaçladığı değerlendirilmiştir. Bildiklerinizi anlatınız" diye soruldu.

Acar: Anlam veremedim

Erdal Acar ise, "Ben adı geçen Neslihan Önder ve Yiğit Ergin’i tanımıyorum. Şahısların bana karşı bu şekilde faaliyet içinde olmasına anlam veremedim. Bu şahıslar tarafından herhangi tehdit ve şantaja maruz kalmadım. Şikayetçi değilim" diye ifade verdi.

İfadeye çağrılan İlker İnanoğlu ise yurtdışında olduğunu belirtti ve ifadeye gelmedi.