T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

CETA ulusal parlamentoların onayına sunulacak

AB ve Kanada arasında müzakereleri tamamlanan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Komisyon'dan karar çıktı. Anlaşma, AB parlamentolarının da onayına sunulacak.

05 Temmuz 2016 20:52


AB Komisyonu, hukukçulardan oluşan bilirkişi heyetinin görüşü doğrultusunda anlaşmanın sadece AB kurumunu ilgilendirmediğine karar verdi. Bu kararla birlikte Kanada ve AB arasında yürürlüğe girmesi planlanan serbest ticaret anlaşması CETA'nın AB üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından da onaylanması gerekiyor.

AB Komisyonu aslında CETA'yı sadece AB'nin yetki alanına giren bir anlaşma olarak sınıflandırmak istiyordu. Böylece anlaşma ulusal parlamentolarındaki onaylama sürecinin dışında tutulabilecekti.

Almanya ısrar ediyordu

Ancak Almanya ve Avusturya gibi bazı AB ülkeleri kamuoyundan gelebilecek tepkilere karşı parlamentoların onayının da alınmasında ısrar ediyordu. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Federal Meclis ve Federal Konsey'in onayı olmadan Almanya'dan anlaşmaya "evet" yanıtının verilmeyeceğini söylemişti.

Bu nedenle Gabriel'in lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), Komisyon'un kararını memnuniyetle karşıladı. SPD Genel Sekreteri Katarina Barley, "şeffaflığın sağlanması için üye ülkelerin geniş çaplı katılımının iyi bir gelişme olacağını" vurguladı.

Reddedilme riski yüksek

Öte yandan CETA Anlaşması'nın tek tek parlamentolar tarafından onaylanacak olması reddedilme riskini artıyor. Yeşiller, Sol Parti ve tüketiciyi koruma kuruluşları ABD ve Kanada ile serbest ticaret anlaşmaları yapılmasına karşı çıkıyor.

CETA'nın ekim ayında yapılacak AB - Kanada Zirvesi'nde kabul edilmesi bekleniyordu, ancak anlaşma ile ilgili takvim şimdilik belirsiz. Anlaşma, Kanada ve AB arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesini ve ortaklıkların artırılmasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KanadaKomisyonKomisyonuCETAAlmanyaAvusturyaEkonomi Bakanı Sigmar Gabriel Federal MeclisFederal KonseyGabrielSosyal Demokrat PartiGenel Sekreteri Katarina BarleyCETA AnlaşmasıSol PartiABDKanada ZirvesiDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24