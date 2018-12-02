Çet Ailesi'nin avukatı Yıldırım: Sorulara nokta koymak yerine, soru işareti koydular!

Bir plazanın 20. kattından şüpheli olarak 'düşerek' yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule Çet’in ölümünün ardından, beklenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu tartışmalara neden oldu. Raporda, Çet’in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığını bildirildi. Yine raporda Çet’in kendisinin mi atladığı yoksa öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun tıbben bilinemediği görüşüne yer verdi. Daha önce Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ise, iki şüphelinin de cinsel saldırıda bulunduğuna işaret ediyordu. Çet Ailesi’nin Avukatı Umur Yıldırım, "Adli Tıp Rapıru, sorulara yanıt vermektense, soruya soruyla yanıt verdi" diye konuştu.

TIKLAYIN - Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre Çet Ailesi’nin Avukatı Umur Yıldırım, hazırlanan son rapora ilişkin BirGün’e konuştu. Raporun özensiz şekilde hazırlandığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

“20 sayfa raporun 19,5 sayfası davanın özetini oluşturuyor. Savcılığa yönelttiğimiz sorular vardı. Şule düşme nedeniyle mi öldürüldü, yoksa öncesinde mi şeklinde. Adli Tıp’ın raporu, bunun gibi sorulara yanıt vermektense, soruya soruyla yanıt verdi. Yani Adli Tıp, ‘İkisi de olabilir’ dedi. Sorulara nokta koymak yerine, soru işareti koydular.”



Avukat Yıldırım, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Savcılık, aslında gelecek rapor doğrultusunda iddianame düzenleyecekti. Bu rapor yetersiz bir rapor. Bu tarz durumlarla ilgili üniversiteler, Ulusal Kriminal Büro gibi kurumlar rapor hazırlıyor. Yani intihar mı yoksa itilerek mi öldürüldüğü noktasında raporlar hazırlanabilir. Bu tarz bir rapor isteyeceğiz. Kabul edeceklerini düşünüyorum.”