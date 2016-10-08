'Cesur ve Güzel' dizisinden ilk kare...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı Ay Yapım'ın merakla yeni dizisi 'Cesur ve Güzel'den ilk kare sosyal medyada paylaşıldı.

Çekimleri üç gün önce başlayan dizinin senaryosunu Ece Yörenç, yönetmenliğini Ali Bilgin üstlendi. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ geçmişinin izlerini süren Cesur; Tuba Büyüküstün ise ünlü bir kozmetik markasının sahibi Sühan karakterleriyle ekrana gelecek.

Star TV'de yayınlanacak dizinin konusu şöyle:

"Bir gün 'Cesur' adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen 'Korludağ'ın ortasına bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli 'Sühan' çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri düşman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkânsız bir aşka dönüşür."