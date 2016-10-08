T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Cesur ve Güzel' dizisinden ilk kare...

Dizinin kasım ayında ekrana gelmesi bekleniyor

08 Ekim 2016 11:57

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı Ay Yapım'ın merakla yeni dizisi 'Cesur ve Güzel'den ilk kare sosyal medyada paylaşıldı.

Çekimleri üç gün önce başlayan dizinin senaryosunu Ece Yörenç, yönetmenliğini Ali Bilgin üstlendi. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ geçmişinin izlerini süren Cesur; Tuba Büyüküstün ise ünlü bir kozmetik markasının sahibi Sühan karakterleriyle ekrana gelecek.

Star TV'de yayınlanacak dizinin konusu şöyle:

"Bir gün 'Cesur' adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen 'Korludağ'ın ortasına bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli 'Sühan' çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri düşman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkânsız bir aşka dönüşür."

ETİKETLER

Cesur ve Güzel dizisiilk kareKıvanç TatlıtuğTuba Büyüküstün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24