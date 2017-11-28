Cesur Gazeteciler Ödülü Nurcan Baysal’ın

İtalyan Kadın Gazeteciler Birliği’nin her yıl verdiği “Cesur gazeteciler ödülü”nü bu yıl T24 yazarı Nurcan Baysal aldı.

Kendisine ödül olarak bir “taş heykelcik” verilen Baysal, ödülünü hakikatin yanında duranlara ve tüm baskılara rağmen içeride ve dışarıda direnen Kürt gazetecilere ithaf etti. Heykelin anlamı ise şöyle açıklandı:

"Taşlar kelimeleri temsil ediyor. Kelimeler silahlardan daha etkilidir. Yan yana gelerek hakikati kucaklarlar ve geleceğe bir köprü kurarlar"

İtalya’nın Lecce kentinde düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Nurcan Baysal “Belli ki uzun mücadele tarihinin karanlık bir anındayız. Bu anı tarihe not düşeceğiz ki tarih sadece iktidarı, güçlüyü, hükmedeni değil eşit, adil ve özgür bir dünya için mücadele edeni de kaydetsin. İktidarlar tarihi yazıyor olabilir. Biz de 'karşı tarihi' yazıyoruz. Hakikat tarihteki yerini bulmalı. Geriye celladın yazdığı tarih değil, hakikatın yazdığı tarih kalsın istiyorum” dedi.