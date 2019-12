-ÇEŞME'YE SAHRA HASTANESİ ÇEŞME (A.A) - 04.04.2011 - Libya'dan Ankara feribotu ile Çeşme Limanına getirilecek yaralılara müdahale etmek için kurulacak Sahra Hastanesi'nin çadır montajlarına başlandı. Ulusoy Limanı'daki 3 bin 500 metrekarelik alana, ameliyatların da yapılabileceği, her biri 24 kişi kapasitesi 7 çadırdan oluşan hastane kurulacak. Bölgeye, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait mobil komuta araçları konuşlanırken, Çeşme Belediyesi'ne ait iş makinaları da yolları düzelterek çalışmalara destek verdi. Çadırlara kurulacak hasta gözlem, laboratuvar, ekipman ve acil müdahale cihazlarının montajlarının, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Alanda, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterleri için de geçici bir pist oluşturuldu. Öte yandan, Ankara feribotunun şu an Girit açıklarından Türkiye'ye doğru geldiği, yarın saat 17.00 sıralarında Çeşme Limanı'na yanaşmasının beklendiği kaydedildi. -MUHALİFLER ARASINDA ESKİ GUANTANAMO TUTSAKLARI VAR Libya'da Muammer Kaddafi güçleriyle çatışan muhalifler arasında eski Guanatanamo tutsaklarının bulunduğu kaydedildi. İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesinin haberine göre, Libya'nın doğusundaki Derne liman kentindeki muhalifler ABD'nin 2001'deki Afganistan operasyonu sırasında yakalanan ve 6 yıl Guantanamo'da tutulan Libyalı Sufyan Bin Kumu tarafından eğitiliyor. Habere göre, Derne'deki muhaliflerin komutanlarından Abdul Hekim El Hasidi de Afganistan'da yakalanıp Guantanamo'ya götürüldü ve 2 ay sonra Libya'ya teslim edildi. Her iki eski Guantanamo tutsağının, Libya'daki dincilerle uzlaşma süreci kapsamında 2008'de ülkelerinde serbest bırakıldıkları belirtildi. Eski Libyalı asker Kumu'nun, ABD tarafından, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in sahibi olduğu bir şirket için kamyon şoförlüğü ve terör bağlantılı bir yardım kuruluşunun muhasebeciliğini yapmakla suçlandığını yazan gazete, Hasidi'nin de Afganistan'daki bir eğitim kampında yıllarca kaldığını yazdı. Gazete WikiLeaks tarafından 2008'de ele geçirilen belgelerde de, Derne'nin aralarında Afganistan ve Irak'ın bulunduğu birçok dava için savaşan savaşçıların yuvası olarak tanımlandığını kaydetti.