Çeşme'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde polis tarafından, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir\'den getirdikleri esrar ve kokaini Alaçatı ile Çeşme ilçe merkezinde sattıkları öne sürülen H.B. ve U.Ö., polis tarafından takibe alındı. 1 ay süren fiziki takip sonucu geçen pazar günü operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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