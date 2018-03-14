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Çeşme'de uyuşturucu satışına gözaltı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla V

14 Mart 2018 20:41

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla V.E., gözaltına alındı.
Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam gelen bir ihbarla harekete geçti. Ekipler, Çeşme otoyolu girişinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aracın bagajındaki plastik aksamın arkasına zulalanmış 11 ayrı kilitli poşet içerisinde bir miktar, satışa hazır toz kokain, taş kokain, uyuşturucu hap ve esrar bulundu. Uyuşturucuyla ilgili V.E. gözaltına alındı. Araçta ele geçirilen paralara ise suçtan elde edilen gelir olabileceği şüphesiyle el konuldu. Şüpheli işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

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