-Çeşme'de terör örgütü üyesi yakalandı İZMİR (A.A) - 04.12.2011 - İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, eylem yapmak amacıyla İsviçre'den ilçeye geldiği belirlenen terör örgütü üyesi yakalandı. İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri istihbarat doğrultusunda sürdürdükleri çalışmada, İsviçre'den Çeşme ilçesine gelen ve bir otele yerleşen kişiyi takibe aldı. Jandarma ekipleri, takibin ardından dün gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.T'yi (42) sahte pasaportla yakaladı. Terör örgütü üyesi olduğunu kabul ederek, eylem amaçlı ilçeye geldiğini, kendisine gelecek talimatları beklediğini itiraf ettiği öğrenilen M.T, sorgusunun ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. M.T. tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevine konuldu.