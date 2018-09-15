T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeşme'de orman yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü

15 Eylül 2018 20:33

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.
Çeşme ilçesinde, Dalyan bölgesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra yangın çıktı. Bodur ağaçların bulunduğu alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Çeşme İtfaiyesi müdahale etti. Ekiplerin 1 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 1 hektarlık alanan zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADalyanBodurOrman Bölge MüdürlüğüEkiplerinSöndürmeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24