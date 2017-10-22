Çeşme'de 'Aşk Festivali'

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen \'3\'üncü Aşk Festivali\' coşkuyla başladı. Esnaf ve etkinliği izleyenlere kırmızı karanfiller dağıtıldı. Dalyan sahilindeki balık restoranlarının önündeki yol kırmızı balonlarla kalp şeklinde süslendi. Her restoranın önündeki kalp şeklinde giysiler giymiş animatörler, festivale renk katarken, vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Çeşme\'nin Dalyan Mahallesi\'nde gerçekleştirilen 3\'üncü Aşk Festivali, coşkulu kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı Rasim Özgül, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, mahalle muhtarları ve çok sayıda kişi katıldı.

DALYAN SAHİLİ KALP ŞEKİLLİ KIRMIZI BALONLARLA SÜSLENDİ

Dalyan mahallesi sokaklarındaki, Bluco Entrudo Ritim Grubu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sırasında esnaf ve izlenlere kırmızı karanfiller dağıtıldı. Dalyan sahilindeki balık restoranlarının önündeki yolun kırmızı balonlarla kalp şeklinde süslenmesi, her restoranın önündeki kalp şeklinde giysiler giymiş animatörler, Aşk Festivali\'ne renk katarken, vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirmek için adeta yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü ardından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aşk Festivali\'nin Çeşme\'ye yakışan bir festival olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

\"Yarımadai ve diğer ilçelerimiz ile köylerimizdeki festivalleri destekliyoruz. Tanıtım, ürünlerin değerlendirilmesi,ekonominin canlanması hem de insanların buluşarak sosyalleşmesi ve birbirlerini tanıması, son zamanlarda azalan sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi açısından festivalleri çok önemsiyoruz. Aşk Festivali de böyle bir festival. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç\'ı kutluyorum. Güzel festivaller gerçekleştiriyor. Hareket oluyor, esnafımız hareketleniyor. Vatandaşlarımız gelerek eğleniyor. Bu tür etkinliklerin devamında çok büyük fayda var. Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyoruz.\"

\'BARIŞ, SEVGİ, HOŞGÖRÜ MESAJI VERMEK İSTİYORUZ\'

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da \'3\'üncü Aşk Festivali\' ile ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"9 Durak 9 Deneyim\' projelerimizle, bölgemizin, insanlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu, birlikteliğe, dostluğa, sevgiye, aşka, hoşgörüye, barışa katkı sağladığımıza inanıyorum. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Aşk Festivali\'nin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Buradan Türkiye\'ye bir mesaj vermek istiyoruz; insanların el ele, omuz omuza olabileceklerini, kol kola girebileceklerini, güzel sözler söyleyebileceklerini, savaşa hayır diyebileceklerini, \'Barış, sevgi, hoşgörü\' diye haykırabileceklerini bu etkinliğimizle göstermek istiyoruz. Bu güzel havada Çeşme\'den bütün ulusumuza barış, sevgi, hoşgörü diliyorum.\"

\'BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI\'

Aşk Festivali nedeniyle, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga, barış, sevgi ve hoşgörü dilekleri kalp şeklindeki balonları gökyüzüne saldı.

Dalyan sahilinde açılan stantlarda ev ürünü yiyecekler ve hatıra eşyaları gün boyunca festival ziyaretçilerine satılırken, dans gösterileri, Grup Son Dakika konseri ve Bluco Entrudo Ritm Grubu gösterileri ile keyifli saatler geçirdi. Festivalin ilk günü Zeliha Sunal & Z/Project konseri ile sona erdi.



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