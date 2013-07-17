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Yaşam

Çeşme'de ağaç dikmeyenlerin evlerine elektrik ve su bağlanmayacak

Çeşme'de evlerin inşaat dışında kalan bölümlerinde 40 metrekareye bir ağaç dikilmesi şartı getirildi

17 Temmuz 2013 15:18

Çeşme'de yeni yapılan evlere oturma raporu için ağaç dikme şartı getirildi. Süs ağacı ve çalılar ağaç sayılmayacak. Çeşme’deki her ev sahibi, oturma raporu alabilmek için evin inşaat  alanında kalan bölümün dışındaki arsasının her 40 metrekaresi için bir ağaç  dikmek zorunda olduğunu belirten  Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, "Ağaç şartı yerine getirilmediği takdirde konutun oturma raporu alınamayacağını ve eve elektrik ve su bağlanmayacak" dedi.

Ali Korkmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, ilçede yeni yapılan konutlara oturma raporu alınabilmesi için “ağaç dikme şartı”nın  getirildiğini bildirdi. Çeşme’de son 20 yıldır yapılan her evin bahçesinin olduğunu bildiren Tütüncüoğlu, “Çeşme’deki her ev sahibi, oturma raporu alabilmek için evin inşaat  alanında kalan bölümün dışındaki arsasının her 40 metrekaresi için bir ağaç  dikmek zorunda. SİT alanlarında bu 25 metrekareye bir ağaç olarak değişiyor. Dikilecek ağaçların da belli bir standardı var. Süs ve çalı türevindeki ağaçlar  geçerli sayılmıyor” dedi.

 

Ağaç yoksa elektrik ve su da yok

 

Tütüncüoğlu, ağaç şartı yerine getirilmediği takdirde konutun oturma raporu alamayacağını ve eve elektrik ve su bağlanamadığını belirterek, “Kumu ve  denizi ne kadar güzel olursa olsun dikili ağacın olmadı bir kentin turizmde marka olma şansı çok düşüktür. Biz Çeşme’de hep bu doğrultuda hareket ettik. Bir şey  yapmadan önce hep ‘Yeşili nasıl daha fazla koruruz, muhafaza ederiz, genişletiriz’ diye düşündük, bugün Çeşme’nin geldiği yer, yükselen markası da izlediğimiz bu yolun mükafatı” iye konuştu.

 

Çiftlik'te sakız ağacı dikilecek

 

Çeşme’nin güneyi olarak bilinen Çiftlik Mahallesi’nden başlayan bölgede oturma raporu almak için dikilmesi gereken ağacın “sakız ağacı” olarak belirlendiğini kaydeden Tütüncüoğlu, “Sakız ağacı, komşumuz Yunanistan ’a her yıl milyarlarca dolar gelir getiriyor. Sakız ağacını yaygınlaştırmak, çiftçimizin bundan kar sağlamasını sağlamak için böyle bir uygulama yaptık” dedi.

 

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