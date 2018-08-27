Çeşme'de 183 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan toplam 183 kaçak göçmen yakalandı.

Cumartesi günü saat 08.04’te, Çeşme ilçesi Alev Adası önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye gönderildi. Yasa dışı olarak Sakız Adası\'na doğru giden lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekibi tarafından durduruldu. Lastik bottaki 21\'i Suriye, 10\'u Filistin ve 13\'ü Irak uyruklu toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.

Dün saat 01.50\'de de Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi doğusundaki Mersinli Koyu\'nda, Sahil Güvenlik uçağı tarafından, 3 lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından, Sakız Adası\'na doğru ilerleyen lastik botlar durduruldu. Lastik botlarda bulunan 4\'ü Suriye, 2\'si Mısır, 5\'i Senegal, 55\'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Togo, 4\'ü Fildişi Sahili, 3\'ü Mali, 11\'i Kongo, 19\'u Filistin, 2\'si Sierra Leone, 20\'si Irak, 6\'sı Yemen, 4\'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Angola uyruklu toplam 139 kaçak göçmen yakalandı.

İki ayrı operasyonda yakalanıp kıyıya getirilen toplam 183 kaçak göçmenin, kimlik tespitlerinin yapılıp, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.



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