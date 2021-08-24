Çeşme'de gece kulübü önündeki cinayette gözaltı sayısı 6'ya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Alpay Kalyon'un, gittiği gece kulübünün önünde, bir kadının darbedilmesine engel olmak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle gözaltı alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

21 Ağustos gecesi Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Alpay Kalyon, eşi ve 1'i kadın, 2 arkadaşıyla gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Alpay Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının, erkek tarafından darbedildiğini görüp müdahale etti.



Bu sırada diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T. “Burada kavga edemezsiniz” dedikten sonra olaya dahil oldu. Çıkan kavgada Alpay Kalyon göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalyon, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alpay Kalyon’un cenazesi, İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından, önceki gün Yamanlar Cem Evi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili 3 mekan çalışanı gözaltına alındı.

Eşinin gözü önünde göğsünden bıçaklandı

Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların kavga ettiği, bu sırada gece kulübünün kapısından dışarıya doğru elinde bıçakla koşturarak gelen bir kişinin Alpay Kalyon'u eşi Sırma Kalyon’un gözü önünde göğsünden bıçakladığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulubünde Alpay Kalyon'un (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden işletmeci C.Ü., işletme müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri araçla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., adliyeye sevk edildi.



Kalyon'u bıçakladığı öne sürülen F.B. ile onunla birlikte kavga ettiği belirtilen M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.