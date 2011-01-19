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CESETLERİN KİMLİKLERİ DNA TESTİYLE BELİRLENDİ ZONGULDAK (A.A)

19 Ocak 2011 21:55

-CESETLERİN KİMLİKLERİ DNA TESTİYLE BELİRLENDİ ZONGULDAK (A.A) - 19.01.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki patlamanın ardından 8 ay sonra cenazeleri çıkartılan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedinden alınan numunelerle İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, patlamada hasar gören Karadon Yeni Servis Kuyusu'nun kurtarma kafesiyle kuyunun eksi 720 metre derinliğinden dün çıkarılan ve teşhis edilemeyecek durumdaki cesetlerin kimlikleri, DNA testiyle belirlendi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenazeleri, ailelerin yarın defnetmek üzere teslim alacağı bildirildi.

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