-Cesetleri takas ettiler SELAMCA (A.A) - 11.12.2011 - İran ile Irak, 1980-1988 savaşı sırasında hayatını kaybeden 93 kişiye ait ceset kalıntılarını takas etti. Irak'ın güneyinde Basra kenti yakınlarındaki sınır geçiş noktası Selamca'da yapılan takas töreninde, 90 Iraklı askerle 3 İranlı askerin bayraklara sarılı tabutları askeri bandoların çaldığı ulusal marşlar eşliğinde ülkelerine teslim edildi. Bunun, İran ile Irak arasında 2003 yılından bu yana yapılan yedinci takas olduğu bildirildi. 1996 yılından bu yana Selamca sınır geçiş noktasından yapılan takaslarla Irak 2229 kişinin İran ise 1473 kişinin cesetlerini geri aldı. Yaklaşık bir milyon kişinin hayatına mal olan İran-Irak savaşının sona ermesinden 20 yıldan fazla süre geçmesine rağmen, her iki taraftan da çok sayıda askerin akıbeti bilinmiyor.