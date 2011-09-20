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Dünya

Cesetleri eritip sıvı yapıyorlar!

ABD’nin Florida Eyaleti’nde bir cenaze evi ölüleri yakmak yerine sıvı hale dönüştürüyor.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD’nin Florida Eyaleti’nde bir cenaze evi ölüleri yakmak yerine sıvı hale dönüştürüyor.

Los Angeles Times Gazetesi’nde yer alan habere göre paslanmayan çelikten yapılmış bir makineye konulan ceset 300 derece sıcaklıkta eritiliyor.

Bir tür “düdüklü tencereye’’ benzetilen makinedeki cesetten geriye, kahverengi ve şurup kıvamında sıvı kalıyor.

Bu sıvı cenaze sahibinin istediği yere boşaltılıyor

Erimeyen kemikler ise istenildiği zaman aileler tarafından geri alınabiliyor ya da yine toz haline getirilebiliyor.


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