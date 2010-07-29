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Dünya

CESETLERİ BULUNAN 8 BEBEĞİN EBEVEYNLERİ TUTUKLANDI PARİS (A.A)

29 Temmuz 2010 18:05

-CESETLERİ BULUNAN 8 BEBEĞİN EBEVEYNLERİ TUTUKLANDI PARİS (A.A) - 29.07.2010 - Fransa'nın kuzeyinde bir köy evinin bahçesinde 8 yeni doğmuş bebeğin cesedin bulunmasının ardından, ülke tarihinin bu en önemli çocuk öldürme olayında bebeklerin anne ve babası tutuklanarak haklarında dava açıldı. Douai kenti savcısı, 620 nüfuslu Villers-au-Tertre köyünde ölü bulunan bebeklerin annesi hakkında "15 yaşından küçük çocukları taammüden öldürme", suçunu kabul eden baba hakkında da "cesetleri gömme" suçundan dava açıldığını belirtti. Savcının cezaevine gönderilmesini istediği anne Dominique Cottrez'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması riski bulunuyor. Baba Pierre-Marie Cottrez'in ise adli gözetim altında tutulması istendi.  Haklarında dava açılan anne ve babanın evinin yeni sahipleri, geçen cumartesi bahçelerinde ilk iki bebek cesedinin kemiklerini bulunca jandarmaya haber verdi. Güvenlik güçlerinin beş özel eğitimli köpekle evin bahçesinin başka yerlerinde yaptıkları aramada, altı ceset daha ortaya çıkarıldı. Salı günü gözaltına alınan aile, komşuları tarafından geçmişi olmayan insanlar olarak tarif edilirken, kadının hemşire, adamın da belediye çalışanı olduğu belirtildi.

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