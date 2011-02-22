-CESETLERİ ARAYAN İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞTÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 22.02.2011 - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar kömür sahasında göçük altında kalan 9 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalarda, Alman ekip tarafından kullanılan insansız hava aracı düştü. Edinilen bilgiye göre, heyelanın meydana geldiği alanda 2 gündür çalışma yapan insansız hava aracı 3 futbol sahası büyüklüğündeki göçük alanında yarıkların bulunduğu bir tepeye çarparak parçalandı. Park Teknik İşletme Müdürü Şeref Göksu, arazinin çok engebeli olduğunu belirterek, ''Çalışma zor şartlarda sürdürülüyordu. İnsansız hava aracı bir tepeye çarparak düşmüş. Alman ekip aracı düştüğü yerden aldı. Ancak şu anda uçacak durumda olmadığını öğrendik. Cihazı inceliyorlar'' dedi. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış da, Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan'ı ziyareti sırasında insansız aracın düştüğünü doğruladı. Heyelan bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Alış, şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi kurtarma çalışmaları için Almanya'dan 3 kişilik bir ekip geldi. Hava şartları elverişli olmadığından dolayı 19 ve 20 Şubat günleri çalışamadı. 21 Şubat Pazartesi günü çalışmalar devam etti ve bugün insansız araç düştü. Onun dışında şu anda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından bölgede susuzlaştırma çalışmaları yapıyor. MTA şu anda bölgeye 4 tane büyük iş aracını çalışma yapmak üzere gönderdi.'' -OLAY- Çöllolar kömür sahasında 10 Şubatta yaşanan göçükte toprak altında kalan jeoloji mühendisi Halil Tatlı, makine mühendisi Cuma Yıldırım, maden mühendisi Nail Yılmaz, makine operatörleri Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, dozer operatörü Adnan Demir, topograf Tuğran Gökhan ve drenaj işçisi Aydoğan Polat'ın bulunması için 4 gün önce Almanya'dan gelen 3 kişilik ekip, çok hassas manyetik sensörlere sahip insansız hava aracıyla sahada arama çalışması başlatmıştı.