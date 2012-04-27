Erkekler ölen eşleriyle seks yapabilecek!

Mısır Parlamentosu'na sunulan ve erkeklerin ölen eşleriyle ölümden sonraki ilk 6 saatte seks yapmasına imkân veren yasa tasarısı, kadın hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.

Mısır Parlamentosu'na sunulan iki yasa tasarısı büyük tartışmaya neden oldu... Sapkınlık dolu yasa tasarısı 'Kocalara, ölen eşleriyle ilk 6 saat seks yapabilme' hakkı getiriyor...

Mısır'da Müslüman Kardeşler ve Selefilerin çoğunlukta olduğu parlamento, tartışma yaratan iki yasa tasarısını görüşmeye hazırlanıyor. Tasarılardan ilki genç kızların evlenme yaşının 14'e düşürülmesi. Diğeri ise erkeklere, ölen eşlerinin cesetleriyle, ölümden sonraki ilk 6 saat içerisinde seks yapma hakkı tanınması. Milliyet gazetesinin El Arabiya'ya dayandırdığı habere göre Ulusal Kadın Konseyi (UKK) Başkanı Doktor Mervat el Talavi, Parlamento Başkanı Saad el Katatni'ye gönderdiği mektupla, iki tasarının da yasalaşmasının önüne geçilmesini talep etti. Konsey, İslamcı vekillerin "Kuran-ı Kerim'i kendilerince yorumlayarak kadınların eğitim ve istihdam haklarına kısıtlama getirmeye çalıştığını" belirtiyor.

Ölümden sonra evlilik geçerli

Nekrofili (ölü sevicilik) konusu, Mayıs 2011'de Faslı imam Zamzami Abdül Bari'nin açıklamalarından sonra tartışma konusu olmuştu. İmam Bari, evliliğin ölümden sonra da geçerliliğini sürdürdüğünü, kocaların olduğu kadar kadınların da ölen eşleriyle seks yapma hakkına sahip olduklarını söylemişti.