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CESET MERAKI; KİMİ CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ KİMİ ARACINI YAVAŞLATIP İZLEDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu

24 Mayıs 2018 12:00

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu\'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu. 
Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

MERAKLI VATANDAŞLAR YİNE SAHNEDE
Öte yandan yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURDU
Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu. 
Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, \"Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim\" dedi. Ağaca asılı olan ceset Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Ağaca asılı olan ceset
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Meraklı vatandaşların cep telefonuyla olayı görüntülemesi
-Yoldan geçen sürücülerin yavaşlayarak trafik yoğunluğu oluşturması
-Genel ve detaylar
 

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