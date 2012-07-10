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Yaşam

Cesedin görüntüsü çekmek için yarıştılar

Beton mikserinin sol ön tekerleğinin üzerinden geçtiği Hamide Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti

10 Temmuz 2012 19:09

Zonguldak’ta yaşayan Hamide Elmas, yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çevrede toplanan kişilerin cep telefonlarıyla cesedi görüntülemeye çalışması ise dikkat çekti.
 
Uğur Mumcu Kavşağı'nda 65 yaşındaki Hamide Elmas, kavşakta yük treninin geçmesi nedeniyle araçların beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi.

Elmas, trenin geçişinin ardından bariyerlerin açılmasıyla hareket eden beton mikserinin altında kaldı.

Beton mikserinin sol ön tekerleğinin üzerinden geçtiği Hamide Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, mikserin altındaki cesedin üzerini gazeteyle kapatırken, çevrede toplanan bazı kişilerin cep telefonlarıyla cesedi görüntülemeye çalışması dikkat çekti.

Elmas'ın cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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