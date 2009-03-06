Cesedi çöpe erkek arkadaşı atmış

Anneden gizlendi



’Cem yalnız değil’



Son filmi kaderi oldu!

Etiler’de vücudu çöp konteynerine bırakılan bir bavulun içinde, başı da bavulun üzerindeki gitar kılıfında bulunan Münevver Karabulut’un katil şüphelisi olarak aranan erkek arkadaşı Cem G.’nin, cesedi çöplüğe atan kişi olduğu belirlendi. Aile adına konuşan Hüseyin Karabulut ise bir ekip kurarak Cem G.’yi aradıklarını söyledi.Hürriyet'in haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından cesedin bırakıldığı yerde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler cesedin bulunduğu bavulu ve kızın başının bulunduğu gitar kılıfını bırakanlardan birinin Cem G. olduğunu belirledi. Olayın görgü tanıkları da Cem G.’yi teşhis etti. Görüntülerdeki ikinci kişinin kimliğini belirlemek için polis tarafından çalışma devam ediyor. Polis, Cem G.’nin otomobil kullanmayı bilmediğini de belirledi. Bu nedenle cinayetin işlendiği düşünülen Bahçeşehir’deki evden cesedin atıldığı Etiler’e bu kişinin yardımıyla geldiği düşünülüyor. Polis önceki gece sabaha kadar çok sayıda adrese baskın yapmasına rağmen Cem G.’yi yakalayamadı. Cem G.’nin yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık tüm sınır kapıları ve havalimanları uyarıldı.Bu arada, Karabulut’un cenazesi, dün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, memleketi Bolu’nun Mengen İlçesi’ne bağlı Kayabaşı Köyü’nde önceki gün akşam saatlerinde toprağa verildi. Oğlu ile birlikte İstanbul’da aşçılık yapan Süreyya Karabulut, eşi Melahat Karabulut ve yakınları taziyeleri kabul etti. DHA muhabirleriyle görüşen Karabulut Ailesi, fotoğraf ve görüntü alınmasını istemedi. MS hastası olan anne Melahat Karabulut’a kızının nasıl öldürüldüğünü anlatmadıklarını söyleyen Süreyya Karabulut, kızlarının kalp krizi geçirerek öldüğünü söylediklerini belirtti.Süreyya Karabulut’un ağabeyi Hüseyin Karabulut ise Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili olarak aranan Cem G.’nin adını gazetelerden öğrendiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:"Şu an Cinayet Masası ekiplerinin yanı sıra, bizim özel olarak oluşturduğumuz bir ekip de her yerde Cem G.’yi arıyor. Baktığımız yerlerde bulamadık. Cinayeti tek başına da işlediğini düşünmüyoruz. Bahçeşehir’de bir eve girip çıkarlarken güvenlik kamerasına takılmışlar. Biz de bulunmasını bekliyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile sürekli irtibat halindeyiz."Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri evde kan izi aradı. Evde temizlik yapıldığını, kan izlerinin suyla yıkandığını tespit eden polis, buna rağmen zeminde, halıda ve yorganda kan damlaları olduğunu belirledi. Kriminal Polis Laboratuvarı'na götürülen kan örneklerinin Münevver Karabulut'a ait olduğu anlaşıldı. Evde ayrıca bir kanlı gömlek ile bir testere de bulundu. Bu gelişmeler üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba A. ile anne A.'nın da aralarında bulunduğu 5'i kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Halen gözaltında tutulan anne-babanın cinayetle ilgili bilgilerinin olmadığını, oğullarının nerede bulunduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan Münevver Karabulut'un öldürülmeden önce boynunun kırıldığı ve daha sonra gitar kılıfına sığmadığı için kafasının kesildiği ortaya çıktı.Bu arada katil zanlısı Cem G.'nin 11 yıl Fransa'da yaşadığı ve ülkeyi terk ederek Fransa'ya kaçmış olabileceği iddia ediliyor.