Cesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüş

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde dün gece, taksici İshak Akdeniz (53) aracının yanında ölü bulundu. İshak Akdeniz\'in bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Sapanca Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün gece çalışır vaziyette yol üzerinde duran 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz birisi olduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin İshak Akdeniz\'e ait olduğu öğrenildi. Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde taksicilik yaptığı bir müşterisini Sapanca\'ya getirdiği ve araçtan indikten sonra bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Arifiye istikametinden Hacımercan istikametine giden E.K.\'nin idaresindeki otomobil ile Atatürk Caddesi üzerinde aracından inen İshak Akdeniz’e çarptığı ve kaza sonrasında olay yerinden uzaklaştıktan sonra jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.



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