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Yaşam

Cesedi 26 yıl sonra bulunmuştu; Kayserili dağcının naaşı Türkiye'ye getirildi

Hasan Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi'nde toprağa verilecek

06 Ekim 2018 02:31

26 yıl önce Alp dağlarında kaybolduktan sonra cansız bedeni geçtiğimiz ağustos ayında bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya’ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tarım’ın cenazesi Frankfurt’tan tarifeli uçakla Kayseri’ye getirildi.

Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım yaptığı açıklamada, "26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidence ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım." dedi.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım’ın tabutu,  Kayseri’deki cemevinin morguna kaldırıldı.Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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