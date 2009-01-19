Cesar G.Antepspor'da



Gaziantepspor Dinamo Bükreş'te forma giyen Real Madrid'in eski futbolcusu Julio Cesar Santos Carrea ile anlaştı.





Turkcell Süper Lig'de daha güçlü bir kadroyla yoluna devam etmek isteyen Gaziantepspor, halen Dinamo Bükreş'te forma giyen Julio Cesar Santos Carrea ile anlaştı.



Gaziantepspor, uzun süreden beri peşinde koştuğu ve daha önce Real Madrid, Milan, Benfica, Real Sociedad gibi takımların da formasını giyen 30 yaşındaki Julio Cezar ile her türlü konuda anlaştı.



Başarılı bir geçmişi olan Brezilyalı Julio Cesar'ın yarın Gaziantep'e geleceği ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



Mehmet Polat ile yollarını ayıran ve Bekir İrtegün'ün durumunun netleşmemesi üzerine yapılan uzun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanan Julio Cesar'ın, arkadaşı Fenerbahçeli Roberte Carlos ile yaptığı görüşmenin ardından Gaziantepspor'a gelmeyi kabul ettiği kaydedildi.



Julio Sezar, anlaşma imzaladıktan sonra Gaziantepspor'daki diğer Brezilyalı futbolcular Tabata, İvan ve Beto ile birlikte ter dökecek.



Bu arada, forvet futbolcu transferinin, Fortis Türkiye Kupası'ndan elenilmesi nedeniyle askıya alındığı, bu konuda kararın teknik direktör Nurullah Sağlam ile yapılacak görüşme sonrasında verileceği öğrenildi.

