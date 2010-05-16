Cervantes sansürlenir mi?

T24-

DEVLET Tiyatroları (DT) ünlü İspanyol yazar Cervantes’in “Büyük Sultan” adlı eserini sahnelemek için İspanyol Büyükelçiliği ve Cervantes Enstitüsü ile anlaşma imzaladı. Başdramaturg Füruzan Tercan, oyunun sahnelenmesi için onay verdi. Ancak DT’nin daha önce, “Osmanlıyı aşağılayan bölümler” olduğu gerekçesiyle oyun için “Oynanamaz” raporu verdiği ortaya çıktı. Oyunun bazı bölümlerinin çıkarılması talebini ise İspanyol rejisör Josep Maria Pou geri çevirdi. Sahnelemek için 300 bin lira destek aldığı oyundan vazgeçemeyen DT, krizi aşmanın yollarını arıyor.







Eski rapor karıştırdı







Olay, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı ile İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün ortak bir proje üretme fikriyle başladı. DT’yi sıkıntıya sokan süreç, ilgili kuruluşların “Büyük Sultan” adlı eseri seçmesiyle başladı. Uluslararası alanda protokoller imzalandı. Eser metni, sahneleneceği DT Ankara Müdürlüğü’ne gönderildi. Metni okuyan Ankara Müdürü Serhat Nalbantoğlu, kurumun dramaturgu Gökhan Akçura’nın daha önce hazırladığı ‘DT’de oynanamaz’ raporunu gördü. Durum Genel Müdür Lemi Bilgin’e iletildi.





Provalar başladı





Bilgin, Tercan’dan sorunu çözmesini istedi. Metni gören oyuncular da Bilgin’e başvurarak, “Bu metinle oynamamız çok zor” dediler. Bilgin’in, “Sorunu çöz” dediği Tercan, önce Pou ile görüşerek bazı bölümlerin çıkarılmasını istedi. Ancak Pou, “Bu yüzyılda Cervantes’i sansürletmem ve sansürlü bir oyunu yönetmem” diyerek, talebi geri çevirdi. Orijinal metin üzerinden provalar önceki gün başladı.





Topkapı’da sahnede







Osmanlı padişahlarını küçümseyen bölümler olduğu için krize yol açan oyun, İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli tarihi mekanlarından Topkapı Sarayı I. Avlusu, Aya İrini Kilisesi ve Sultanahmet’te sahnelenecek. Oyunun prömiyerinin 30 Haziran’da yapılması planlanıyor.



Sultan Murad’ın Catalina aşkı





ESER Cervantes’in, 1571’de Osmanlılara karşı İnebahtı Savaşı’na katılarak, 5 yıl esir kaldığı dönemden esinleniyor. Savaş sırasında yaralanan ünlü İspanyol yazarın, 1575’te esir düşerek Cezayir’e getirilir, beş yıl kalır. Oyunda ise birbiriyle kesişen üç hikâye var. Bunlardan en önemlisi oyunun baş kahramanları Sultan III. Murad ile Büyük Sultan Oviedolu Catalina arasındaki aşk.