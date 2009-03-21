Cerrah'tan kepsiz polislere selam cezası

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, bir trafik, bir motorize yunus polisi ve biri kadın üç karakol polisini görevleri başında üç ay önce kepsiz yakaladı.



Memurları sözlü uyardı. Memurlar Cerrah’tan özür diledi. Ancak Cerrah, memurları affetmedi ve haklarında yakalandıkları gün idari soruşturma açtırdı. Memurların tayini Cerrah’ın talimatıyla sürgün yeri olarak bilinen Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’ne çıkarıldı.



Cerrah, memurları, kendisi ve misafirlerinin kullandığı araç giriş kapısında görevlendirdi. Emniyete her gelişinde ve ayrılışında kendisine selam durma cezası verdi. Üç aydır selam durma cezasını çeken memurlardan biri ağır bulduğunu belirttiği cezanın psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek istifa dilekçesi verdi. Ancak memurun istifası kabul edilmedi. Selam durma cezası emniyet içerisinde dalga dalga yayıldı ve polisler birbirlerine "Kepsiz çıkmam abi" diye espri yapmaya başladı.

