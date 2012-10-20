Cerrahpaşa'da kalp ve karaciğer nakilleri durdu

Türkiye'nin en büyük hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, kalp ve karaciğer nakillerini durdurdu. Tam Gün Yasası'yla birlikte hocalar ayrılınca, Sağlık Bakanlığı, üniversitenin kalp ve karaciğer nakil ruhsatlarını iptal etti.



Sağlık Bakanlığı’nın kalp nakli mevzuatına eklediği "yılda üç nakil zorunluluğu" maddesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kalp ve karaciğer nakillerini durdurmak durumunda kaldı.

Tam Gün Yasası’ndan dolayı ayrılan hocaların merkezin kapanmasında etkisi olduğu belirtilirken, üniversite yönetimi ruhsatın yeniden verilmesini istiyor.

Sağlık Bakanlığı ise “üniversitenin nakil sayısı, mevzuata uymadığı için kalp ve karaciğer nakli ruhsatı iptal edildi” açıklaması yaptı ve yeniden potansiyelin sağlanması halinde ruhsatın verilebileceğini ifade etti.

2.5 yıldır hizmet veren Cerrahpaşa’daki Kalp Nakli Merkezi'nde dokuz aydır nakil yapılmıyordu.