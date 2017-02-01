Cerrahpaşa'da intihara kalkışan polis ikna edildi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde silahlı polis memuru intihar girişiminde bulundu. İntihara kalkışan polis müzakereci meslektaşları tarafından ikna edildi.

Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Zekayi Kutlubay meydaya yansıyan "rehin alma" haberlerine ilişkin olarak da "Bugün 12.20 civarında hastanemiz takibinde bulunan genç bir polis arkadraşımız muayeneye geliyor. Psikiyatri servisindeki muayene sırasında hastanın durumunu çok iyi görmüyor. Hiçbir meslektaşımız ya da hemşireyi rehin alması söz konusu değildir" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Psikiyatri bölümünde tedavi gören polis memuru Hakan A., doktorun 'hastaneye yatman gerekiyor' tavsiyesi üzerine sinirlendi. Silahını çekerek kafasına dayayan polis memuru, yaklaşık 3 saat süren çaba sonunda ikna olarak teslim oldu.

Yaklaşık iki yıldır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Psikiyatri bölümünde tedavi gören polis memuru H. A., muayene için geldiği hastanede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tedavisini yürüten doktorunun, "Hastaneye yatman gerekiyor, tedavine yatarak devam etmelisin" demesi üzerine çılgına dönen polis memuru hastaneyi birbirine kattı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Geri Hizmetler biriminde görevli olduğu öğrenilen H. A. arkadaşından aldığı silahla kendini hastanede odasına kapatarak intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine güvenlik ekipleri, psikiyatri bölümünü boşaltarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Özel Harekat Polislerini de olay yerine gelerek ikna çabalarına katıldığı öğrenildi.

Uzun süren ikna çabalarının sonuç vermesi ile birlikte 32 yaşındaki polis memuru H. A. silahını meslektaşlarına vererek teslim oldu. Polis memuru H.A. ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. H. A.'nın tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.