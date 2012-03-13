Cerrahpaşa'da hastalar sırtta taşınıyor

T24 - İstanbul Cerrahpaşa'da kanser tedavisi yapılan beş katlı binadaki bir asansör iki yıldır, diğeri iki aydır arızalı. Hastalar sırtta taşınıyor.

Mine Tuduk'un Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, hastane merdiveninde, kanser tedavisi gören kocasını sırtında taşıyarak ağır ağır basamakları çıkan 65 yaşında bir teyze. Yıllar önce “Seni bir ömür sırtımda taşırım” sözü vermişlerdi. Şimdi o gün gelmişti. Hayat arkadaşını hastane merdivenlerinde sırtında taşıyarak bir bir çıktı.

İsmini sorduğumuzda gizledi kendini. Bu ne ilk gelişiydi ne de son gelişi olacaktı. Aylardır hastaneye taşınıyordu ve aylardır o merdivenlere aşinaydı. Çünkü beş katlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nün iki asansörü de arızalıydı. Hastalar ya refakatçilerinin sırtında ya da temizlik işçilerinin kollarında çıkıyordu merdivenleri.

Fotoğraftaki inanılması güç görüntü doğudaki bir hastane değil Türkiye’nin en köklü kurumlarından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nden. Her gün yüzlerce kanser hastasına hizmet veren hastanede, aylardır çalışan hiçbir asansör olmadığı için, hasta yakınlarından kimi babasını, kimi kızını sırtında katlar arasında bir aşağı bir yukarı taşıyor.

En ağırından en hafifine seyreden her türlü kanser vakasına, radyasyon (ışın) tedavisinin uygulandığı beş katlı binada iki asansör bulunuyor. Ancak asansörlerden biri iki yıl önce bozulmuş olmasına rağmen bir türlü tamir edilemediği için kullanım dışı. Tüm yükü taşıyan diğer asansörün de bir buçuk ay önce bozulması, hem hastaların hem yakınlarının çektiği çileye çile ekledi. Hastalar bir yandan kanserle mücadele ediyor bir yandan da basamaklardan düşmemeye çalışıyor. Asansörlerden umut kesilmiş olacak ki hastane yönetimi, asansör kapılarının önüne bekleme koltukları koymuş. Bir de uyarı levhası var: “Asansör arızalıdır kullanmayınız.”

Yatanlar da merdivene...

Binada, gün içinde 200-250 hastaya hizmet veriliyor. Ayrıca daha ağır kanser vakalarının yatarak tedavi edildiği en üst katta 30 yataklı bir klinik yer alıyor. Bu hastaların normalde sedyeyle sarsılmadan taşınması gerekirken asansör olmadığı için bez hafif sedyeler kullanılıyor. Temizlik işçileri ve hasta yakınlarının yardımıyla bu sedyelerde hastalar beş kat aşağıda ışın tedavisi gördükleri Radyoloji Servisi’ne kargatulumba indiriliyor. Her gün yaşanan bu durum hastane çalışanlarını da hasta yakınlarını da perişan etti. Hayatını kaybeden hastalar da aynı yöntemle hastaneden çıkarılıyor.

Uzmanlar radyasyon tedavisi gören hastaların sarsılmadan taşınmasının büyük önem taşıdığına da dikkat çekiyor. Bir hasta yakını Ayşe T. ”Hastamız kemik kanseri ve çok yoğun radyasyon tedavisi görüyor. Doktorlar, hastamızın kemikleri çok kırılgan olduğu için yatırarak ışın tedavisi görmesi gerektiğini söyledi. Binada asansörler bozuk, bu yüzden katlar arasında taşınması için birkaç akrabamızın gelmesinin iyi olacağını söylediler. Hastamıza mı üzülelim yoksa bu duruma mı? Bu zamanda nasıl olur da hastanedeki iki asansör de bir türlü tamir edilemez aklım almıyor” diyor.

Gördükleri radyasyon tedavisinin yan etkisi yüzünden kusma, bulantı ve baş dönmesine maruz kalan hastalar bu halde bile kendi kendilerine merdivenlerden inmek zorunda.

'Umarım bir bağışçı buluruz...'

Asansör arızasını gidermek için dekanlık ihale açtı. İki firma ihaleye giriyor. Kazanan firma asansör tamirine başlayacakken, diğer firma ihaleye itiraz edince iş mahkemelik oldu, tamirat durdu. İstanbul Ünversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şafak Sahir Karamehmetoğlu, “Hem mevzuat, hem de finans sorunu. Umarım bir an önce bir bağışçı bulup sorunu kısa sürede giderebiliriz” diyor.