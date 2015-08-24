Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin atık merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda hasta tahliye edildi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın binasının altında bulunan atık merkezinde bulunan trafodaki asansör kablolarının tutuşmasıyla büyüyen yangın, tüm merkezi sardı.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri de hastaları çevredeki hastanelere sevk etti. Sağlık görevlileri yoğun bakımdaki hastaları tahliye ederken, dışarıda bulunan hasta yakınları sinir krizi geçirdi.

Hastalarının çıkarılmasını bekleyen bazı hasta yakınları da dumandan etkilendi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için güvenlik önlemi aldı. Çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından duman tahliyesini tamamladı.