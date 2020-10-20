Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı Gönen: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda bulunarak ''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var'' dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönen şöyle dedi:

"Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."