Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı Gönen: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var
20 Ekim 2020 20:10
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda bulunarak ''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var'' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönen şöyle dedi:
"Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."