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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı Gönen: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var

20 Ekim 2020 20:10

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda bulunarak ''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönen şöyle dedi:

"Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."
 

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Sait GönenKoronavirüsCerrahpaşa Tıp Fakültesi
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