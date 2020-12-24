Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi: 2021'in 6’ncı ayından önce rahatlama beklemeyin

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç .Dr. Zekayi Kutlubay, alınan tedbirlerden sonra vaka sayılarında olumlu sonuçlar olduğunu ve servislerinde yatan hasta sayısının yüzde 40 oranında azaldığını söyledi. Virüsün mutasyona uğramasının da değerlendiren Kutlubay, "Mutasyona uğrayan yeni bir virüs ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında artan virüsten bahsediliyor ve bu virüs de farklı ülkelerde görülmeye başladı. Bu yüzden 2021'in 6’ncı ayından önce hızlı bir rahatlama beklemeyelim" diye konuştu.

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Şu an itibarıyla büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı" dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da “Yaklaşık bir ay önceki döneme göre Covid servislerinde yatan hasta sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı yüzde 50 azaldı. Ayaktan Covid polikliniğine başvuran hasta sayısında da yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 oranında azalma mevcut" diye konuştu.

Rehavet endişesi

Prof. Dr. Demirkıran, rehavete kapılan vatandaşlar nedeniyle yeni yıl kutlamaları konusunda endişeli olduğunu belirterek, “Son alınan önlemlerle birlikte yaklaşık yüzde 20-30 oranında bir azalma olduğu görülüyor. Kesin sonuçları söylemek şu anda kolay olmayabilir ama yoğun bakımlarda yüzde 30, bazı yerlerde yüzde 40’a varan bir azalma var. En büyük endişem bu azalmayı söylememizin bir rehavet yaratması. Önümüzdeki tehlike yeni yıl kutlamaları. Kutlamalar yapılmayacak dendi ama bir şekilde vatandaşlar bir araya gelirse ocak aynın sonlarına doğru şubat ayında bizi sıkıntıya sokabilir" diye konuştu.

"Mutasyona uğrayan yeni bir virüs ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında"

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ise alınan önlemler nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Covid ilk başvuru merkezlerindeki sayıların yarı yarıya düştüğünü belirtti. Doç. Dr. Kutlubay, “Yaklaşık bir ay önceki döneme göre Covid servislerinde yatan hasta sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı yüzde 50 azaldı. Ayaktan Covid polikliniğine başvuran hasta sayısında da yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 oranında azalma mevcut. Ancak boş yatakların olması, başvuran hasta sayısının azalması hiçbir zaman bizi gevşetmemeli. İkinci dalgayı atlatmak üzereyiz ama yeni bir dalganın gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. İngiltere’den gelen haberler malum. Mutasyona uğrayan yeni bir virüs ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında artan virüsten bahsediliyor ve bu virüs de farklı ülkelerde görülmeye başladı. Bu yüzden 2021'in 6’ncı ayından önce hızlı bir rahatlama beklemeyelim" dedi.

"Virüs genellikle aileden bulaşıyor"

Aile içi bulaşa dikkat çeken Doç. Dr. Kutlubay, “Genelde bize başvuran kişileri sorguladığımızda ya ev içi bulaş söz konusu ya da iş yerinden bulaş söz konusu. Evden Covid pozitif çıkarsa çoğunlukla eşine, çocuğuna ya da yakın aile içi bireylere bulaştırıyor. Bu yüzden ev içi bulaşlara dikkat etmekte fayda var. Evlerde toplanma, arkadaş ziyaretleri gibi faaliyetlerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.