Cerrahpaşa Tıp Fakülkesi Akademik Kurulu: Bölünmeme kararı aldık

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Akademik Kurul olağanüstü toplandı. Toplantının bitmesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, "Hiçbir şey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan ‘bölünmeme’ kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Duran "Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey birmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” şeklinde konuştu.

"Üniversiteden ayrılmak istemiyoruz"

Prof. Dr. Hidayet Sarı da öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “15 gündür dosta, düşmana bizi sevenlere, sevmeyenlere öyle bir Cerrahpaşa gösterdik ki; herkes bize gıpta ile bakıyor. Cerrahpaşa’nın adını, İstanbul Üniversitesi’nin adını ayırmadık. Biz İstanbul Üniversitesi’nin bir çocuğu olarak Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak istemiyoruz” dedi.

Hastalar da eyleme destek verirken, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Sloganlar ve alkışlar eşliğinde yürüyüşe geçen grup “Eğer, hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün aydınlık karanlıktan güçlüyse… Çaresi yok usta… Biz kazanacağız” yazılı pankart açtı.