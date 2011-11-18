Cerrahpaşa Hastanesi yıkılmak üzere!

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Rektörlük açıklama yaptı



Hastane kampüsünde bulunan Kulak Burun Boğaz, Onkoloji ve Çocuk Sağlığı polikliniklerinin bulunduğu bina hastane yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda boşaltıldı. Yatmakta olan hastalar başka servislere götürüldü.Emniyet şeridi ile çevrilen ve camlarına girilmesi tehlikeli ve yasaktır yazısı asılan" binadaki malzemeler ise kamyonetlerle taşınmaya başlandı. Sabah saatlerinde eşinin tedavisi için hastaneye geldiklerini belirten Muammer Tosun ‘Binayı emniyet şeridiyle çevirmişler. Bize kolonlarda çatlama olduğu için tehlikeli olduğu söylendi. Başka bir hastaneye gideceğiz’ şeklinde konuştu. Bir çocuk sağlığı polikliniği çalışanı ise ‘Biz hastalarımızı çocuk acil bölümüne yönlendirdik. Burada eşyalarımızı almak için bekliyoruz’ dedi. Hastaların kullandığı koltuk, sandalye ve tıbbi cihazlar personel tarafından bina önüne getirilen kamyonetlere yüklendi. Konuyla ilgili başhekimlik tarafından yazılı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, 17 Kasım 2011 tarihinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji/Diyaliz Ünitesi, Çocuk Polikliniği, K.B.B Polikliniği ve Kreş olmak üzere, ayrı ayrı binalarda bazı kolonlarda ve zeminin bazı bölümlerinde çatlamalar oluşmuştur. Bu fizik yapı etkilenmelerinin nedenleri uzman ekip tarafından araştırılmaktadır.İstanbul Üniversitesi en küçük riski de değerlendirerek, 17 Kasım 2011 itibarıyla, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ilgili bölümlerinde geçici tedbirlere başvurulmuştur. Teknik incelemeler, her platformda titizlikle ve tüm ilgili olabilecek kurumlarla koordineli olarak sürdürülmektedir. Uzman ekibin hazırlayacağı ön rapor tamamlandığı anda kamuoyu ile paylaşılacaktır. 2010 yılında da benzer hasarlar oluşmuş ve ortaya çıkan riskler nedeniyle, Merkez Laboratuvarı taşımak zorunda kalınılmıştı. Hasta ve çalışan güvenliği en üst düzeyde sağlanarak, bu olayda da en kısa sürede gereken taşınma önlemleri alınmış ve tamamlanmıştır."