Cerrah'ı kızdıran sahtekârlık

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu’na ait KGS kartının kaybolması üzerine yapılan yazışmalarda hesaptakaki paranın bir polis şefi tarafından çekildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılırken, konu savcılığa da iletildi.





Skandal olay, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okul Müdürü, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Çarhacıoğlu’nun imzasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü makamına 5 Şubat 2009 tarihinde gönderilen bir üst yazıyla ortaya çıktı.



Gönderilen yazıda, Okulun Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği hizmetlerinde de kullanılan 1002070223046887 numaralı Kartlı Geçiş Sistemi(KGS) kartı 24 Aralık 2007 tarihinde yüksek okulda görevli 286602 sicil sayılı Vedat Bulut tarafından kaybedildiği belirtildi.



Bunun üzerine aynı gün Bakırköy Ziraat Bankası Şubesi’ne 638 sayılı yazı ile durum bildirilerek kartın bloke edilmesi istendiği dile getirildi. Ardından bankanın bu talebi değerlendirerek aynı gün kartı ve kartın hesabında bulunan 573,20 TL parayı bloke ettiği bildirildi.



Kaybolan kartın yenisinin çıkartılması ve eski kartta bulunan paranın yenisine aktarılması için 20 Ocak 2009 tarihinde bankaya müracaat edildiği yazıda anlatıldı. Müracaat üzerine bankadan, kart hesabında bulunan paranın 14 Mart 2008 tarihinde 122276 sicil sayılı 4’üncü sınıf Emniyet Müdürü Lütfi Koca tarafından Ziraat Bankası Küçükbakkalköy Şubesi’nden çekildiği cevabını aldıkları kaydedildi.



Banka ile daha sonra yapılan görüşmelerde kartta bulunan paranın 2 Şubat 2009 tarihinde aynı kişi tarafından 553 TL olarak okulun hesabına tekrar yatırıldığı bildirildi.



Bu yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, polis müfettişi görevlendirerek Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Lütfi Koca hakkında idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. Ayrıca, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca da adli soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, Şükrü Balcı Meslek Yüksek Okulu’nun kullanımında olan KGS kartı ile ilgili işlemleri, sadece okuldan yetki belgesi olan kişiler yürütebiliyor. Bu nedenle işlemleri gerçekleştiren banka görevlisinin ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan banka görevlisinin, olay günü söz konusu kişiden yetki belgesi istediğini, ancak kişinin üst düzey emniyet müdürü olması dolayısıyla ısrarlarına dayanamayarak ödemeyi yaptığını söyledi. Bu hatasından dolayı banka görevlisi, şube içerisinde başka bir göreve kaydırıldı

