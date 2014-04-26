Çernobil'in 28. yılında Mersin'de nükleer enerji protestosu

Hikmet Durgun

Çernobil felaketinin 28. Yıldönümü dolayısıyla Mersin’de nükleer karşıtı yürüyüş düzenlendi. Taş Bina önünde bir araya gelen nükleer karşıtları, “Akkuyu Çernobil Olmayacak” pankartını taşıyarak ve “Nükleere Hayır”, “ Nükleer Santral istemiyoruz” sloganları atarak Akkuyu NGS Toplum Bilgilendirme Merkezi önüne kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Mersin NKP Dönem Sözcüsü Sabahat Aslan, Çernobil Nükleer Santral Felaketi'nin tarihin en büyük nükleer santral kazası olduğuna dikkat çekerek, "Kaza sonucunda atmosfere salınan radyasyonun, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının 200 katı olduğu kanıtlanmıştır. Dünya tarihinin en büyük nükleer santral kazası olan Çernobil Faciası'nın zararlarını, dünya 28 yıldır hala çok ağır ödüyor. Bütün dünya ülkelerinde yaşayan milyonlarca insan kazadan sonra yayılan radyasyondan çok olumsuz etkilendi. Çocuklar sakat ve lösemili doğdu. Kazanın ardından geçen 28 yıllık süre içinde bölgede yaşayan insanların vücutlarında bağışıklık sisteminde yetersizlikler ve genetik yapının bozulması ile kanser oluşumunun hızlandığı, ölümlerin arttığı ve o bölgede radyasyonun kirliliği yüzünde tarımın, hayvancılığın çok olumsuz etkilendiği araştırma sonuçları olarak dünya kamuoyuna yansıdı" dedi.

Çernobil'den sonra dünyada 1 milyon insanın öldüğünü hatırlatan Aslan, "Çernobil sanığı olan Rusya Akkuyu ve Fukişima'nın sanığı Japonya kendi ülkesindeki tüm nükleer santralleri kapatmasına rağmen utanmadan Sinop'ta ülkemizi felakete sürükleyecek nükleer santral kurmak için çalışmaktadır. Çernobil Felaketi; dünyaya nükleer santrallerin çok pahalı, güvensiz, kaza riskinin çok yüksek olduğunu, çevre ve insan sağlığına verdiği zararlarının telafisinin mümkün olmadığını ve bu zararların kuşaklar boyu, binlerce yıl devam ettiğini, en son teknolojinin kullandığı nükleer santrallerde bile kazaların engellenmediğini, nükleer santrallerinin çok büyük ve geri dönülmez bir çevre kirliliği ve çok yüksek toplumsal maliyetlere neden olduğunu bilimsel olarak kanıtlamıştır. Başta Akkuyu'da ve Sinop'ta olmak üzere ülkemizin hiçbir yerinde nükleer santrallerin kurulmasına, 'Çernobil bir daha asla' sloganı ile izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

