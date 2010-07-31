-ÇERNOBİL'DE MEMELİ SAYISI AZALDI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Çernobil'deki doğal hayat üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, nükleer patlamadan beri bölgede memelilerin sayısının azaldığını ortaya koydu. Nükleer santralin etrafındaki bölgede hayvan türleri üzerinde yapılan, 3 yıldan fazla süren araştırmada, nükleer kirliliğin biyoçeşitlilik üzerindeki "önemli etkisi" üzerine önemli kanıt sağladığı belirtildi. Projeyi, Güney Carolina Üniversitesi'nden Prof. Timothy Mousseau ve Paris-Sud Üniversitesi'nden Dr. Anders Moller yürüttü. Araştırmanın sonucu, Ecological Indicators dergisinde yayınlandı. Araştırma çerçevesinde, 2006-2009 arasında bölgedeki böcekler, kuşlar, memeliler, amfibiler, sürüngenler ve diğer canlılar üzerinde sayım ve inceleme yapıldı. Daha önce yapılan araştırmada, hala bölgeyi etkileyen düşük seviyeli radyasyonun kuşlar ve böcekler üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu saptanmıştı. Prof. Mousseau, yeni araştırmalarının, memeliler ve sürüngenlerin de bölgede biyoçeşitliliğin azaldığının "güçlü göstergesi" olduğunu gösterdiğini söyledi. Kirliliğin etkisinin özellikle kuşlar üzerinde çok açık görüldüğünü belirten Mousseau ve Moller, kır kırlangıçlarının ayaklarında, boyunlarında ve göz çevrelerinde tümörler tespit ettiler. Prof. Mousseau, araştırmanın, radyasyon kirliliğinden memelilerin önemli ölçüde etkilendiğini gösteren ilk titiz sayım çalışması olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer reaktörün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986'da büyük bir patlama olmuş, radyasyon çevre ülkeleri de etkilemişti.