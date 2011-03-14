-ÇERNOBİL İHTİMALİ YOK TOKYO (A.A) - 14.03.2011 - Japonya'daki depremden sonra Fukuşima nükleer santralinde Çernobil benzeri bir kazanın meydana gelme ihtimalinin bulunmadığı bildirildi. Ulusal Strateji Bakanı Koyçiro Genba, Nükleer Güvenlik kurumu'na dayanarak, Jiji ajansında yayımlanan açıklamasında, "Çernobil olasılığı kesinlikle yok" ifadesini kullandı. Ukrayna'da, 1986'da dünyanın en büyük nükleer kazası olan Çernobil'deki nükleer reaktörün patlaması nedeniyle bölgeden 130 bin kişi tahliye edilmiş, Ukrayna ve Avrupa'da yüzbinlerce kişi radyasyondan etkilenmişti. Patlamada 31 kişi ölmüştü. Japon hükümeti, Fukuşima nükleer santralinin 3 numaralı biriminde meydana gelen patlamada biri ağır 11 kişinin yaralandığını açıklamıştı. -İTFAİYE EKİPLERİ VE AMBULANSLAR KÖYDEN KÖYE GİDİYOR Japonya'da deprem ve tsunaminin meydana geldiği bölgede ekipler telaş içinde çalışmalarını sürdürüyor. Depreme en yakın başlıca ada olan Honşu'nun Miyagi ili Sendai kentine ilk ulaşan Türk basın-yayın ekiplerinden biri olarak AA ekibi, felaketin ve yıkımın büyüklüğünü yerinde gördü. İtfaiye ekipleri ve ambulanslar, bölge insanına yardımına koşmak için köyden köye gidiyor. Ceset toplama çalışmaları askerlerle birlikte yürütülüyor. Ceset arama çalışmalarında özel eğitimli köpekler kullanılıyor. Bölge sakinlerinin akşamları evlerine gitmeyerek sığınaklarda kaldığı dikkati çekiyor. Bu sabahtan bu yana deprem bölgesinde üç artçı sarsıntı hissedildi. Halk arasında önümüzdeki günlerde de büyük depremler olacağı yönünde fısıltılar dolaşıyor. Marketlerin ve alışveriş merkezlerinin önünde çok büyük kuyrukların biriktiği dikkat çekiyor. Benzin istasyonlarında da günde otomobil başına 15 litre benzin verilebilmesi nedeniyle kuyruklar oluşuyor.