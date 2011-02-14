Çernobil felaketi kuşların beynini küçülttü



T24- Çernobil çevresinde yaşayan 48 kuş türünde yapılan araştırmaya göre bu bölgelerde yaşayan kuşların beyinleri diğer bölgelerde yaşayan kuşlara göre yüzde beş oranında daha küçük.

Çernobil felaketinin üzerinden 25 yıl geçti. Bu uzun yıllar boyunca Çernobil felaketinin etkileri de araştırıldı...

Bölgede hala düşük de olsa bir radyasyon var. Bu da oradaki doğal yaşamı etkiliyor.

Treehugger adlı internet sitesinde yayınlanan bir habere göre son olarak yapılan bir araştırmada, Çernobil çevresinde yaşayan kuşların beyinleri diğer bölgelerde yaşayan kuşlara göre yüzde beş oranında daha küçük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmayı yapanlardan Timothy Mousseau şunları söylüyor: "Bu sonuçlar radyasyonun düşük dozda da olsa, etkilerini bize gösteriyor. Uzun bir süre düşük dozda radyasyon canlılar üzerinde çok etkili."

Araştırma Çernobil çevresinde yaşayan 48 değişik kuş türü üzerinde yapıldı. Görüldü ki, kuşlar ne kadar gençse beyinleri de o kadar küçük... Bunun sonucunda da üreme kabiliyeteleri düşüyor. Çünkü üreyebilecek kadar uzun yaşayamıyorlar.

Doğal olarak Çernobil'deki düşük radyasyondan sadece kuşlar etkilenmiyor. Son araştırmalara göre Ukrayna'nın kuzeyinde yaşayan çocukların diğer bölgelerde yaşayan çocuklara oranla daha fazla nörolojik sorunlar yaşıyorlar...