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Çevre

Çernobil faciasında radyoaktif bulutların hareketi

Çernobil kazasından sonra radyoaktivitenin, Türkiye’nin 25 yıl önce nasıl bir facia yaşadığını gözler önüne seriyor

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa merkezli Radyolojik Koruma ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü’nün (IRSN) web sitesinde yer alan Çernobil kazasından sonra radyoaktif sezyum 137 bulutunun hareketini gösteren animasyon Türkiye’nin 25 yıl önce nasıl bir facia yaşadığını gözler önüne seriyor.

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26 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında radyoaktif bulutun hareketinin izlendiği animasyonda 2 Mayıs’ta bulutların Trakya’dan Türkiye’ye girdiği görülüyor.

En düşük radyoaktiviteyi gösteren 100 bekerel seviyesindeki bulutlar 4 Mayıs’ta Türkiye’nin tamamını etkisi altına alıyor.

Bulut 5 Mayıs’ta radyoaktivitenin en tehlikeli seviyeye yani 1000 bekerele ulaştığı sırada da Karadeniz üzerinde görülüyor.

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