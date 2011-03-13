Cern'in yeni bilgisayarı neler yapabilir

T24 - Avrupa Nükleer Araştırma Kurumu (CERN) ekibinin başında bulunan teorik fizikçi Prof. Dr. John Ellis, dünyanın en büyük bilgisayar sistemini konuşlandırdıklarını belirterek, "Daha önce hayal bile edilemeyen alanlarda bir şeyler yapılabilir" dedi.

Marketing Türkiye ve Marketing and Management Institute - MMI Türkiye organizasyonuyla düzenlenen "Yaratıcılık Zirvesi"nin reklamcı olmayan tek konuğu Ellis, dünyanın en önemli fizikçileri arasında gösteriliyor.

Ellis, konuşmasında, yüzyılın deneyi olarak adlandırılan, 13,7 milyar yıl önce meydana geldiği düşünülen büyük patlamadan hemen sonraki başlangıç şartlarını oluşturarak, maddenin ve evrenin varoluşunu çözmeyi amaçlayan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

"Evren nasıl bir maddeden yapılmış?", "Neden maddenin ağırlığı vardır?", "Madde nasıl yaratılmıştır?", "Evren neden bu kadar büyük ve eski?" gibi sorulara yanıt aradıklarını ifade eden Ellis, partikülleri çarpıştırarak, çarpışma sonrasında neler olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ellis, 40 ülkeden bin öğrenci ve 3 bin mühendis ve bilim insanının çalışmaya katkıda bulunduğunu ve 10 binden fazla bilim insanıyla işbirliği yaptıklarını kaydederek, "Neyi keşfedeceğimizi bilmiyoruz. Zaten bunu bilseydik araştırma olmazdı. Biz, bütün bilinen partikülleri yeniden keşfediyoruz" diye konuştu.

www'nin CERN'de bulunduğunu hatırlatan Ellis, dünyanın en büyük bilgisayar sistemini konuşlandırdıklarını, 200 bin bilgisayarı bağladıklarını belirterek, "Daha önce hayal bile edilemeyen alanlarda bir şeyler yapılabilir" dedi.



Şöhreti oluşturan üç şey

Bartle Bogle Hegarty'den Sir John Hegarty de, "markaların şöhrete nasıl erişebileceği"ne ilişkin konuşmasında, şöhreti oluşturan şeyleri "liderlik", "yenilik" ve "devralınan mirasın geleceğe yönelik olarak nasıl kurgulandığı" şeklinde sıraladı.

Hegarty, markayı oluşturanın sadece onu satın alanlar olmadığını, aynı zamanda onu tanıyanlar olduğunu belirterek, teknolojinin eski yapış biçimlerini kaldırarak, yeni şeyler kurduğunu dile getirdi.

Levis, Johny Walker, X-box gibi markaların dikkat çekici kampanyalarının yaratıcısı olan Hegarty, bu kampanyaların yapımına ilişkin bilgi de verdi.



