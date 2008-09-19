CERN'deki arıza giderildi

CERN'de elektrik arızası; deney durduruldu

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezindeki (CERN) parçacık hızlandırıcısında meydana gelen arıza giderildi. CERN yetkilileri, 27 km'lik dairevi yeraltı tünelinin soğutma sistemini etkileyen ve bu yüzden hızlandırıcının durdurulması sonucunu doğuran elektrik arızasının giderildiğini ve sistemin tekrar çalıştırıldığını açıkladı.CERN sözcüsü, arızayı dün açıklamış ve "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" adlı parçacık hızlandırıcısının "henüz deneme aşamasında olduğunu, bu çok karmaşık sistemde arıza ortaya çıkmasının normal sayıldığını" söylemişti.Hızlandırıcı, 10 Eylül'de çalıştırılmıştı. Bilim adamları, yerin 100 metre altındaki tünelde proton huzmelerini neredeyse ışık hızında çarpıştırarak ortaya çıkacağını düşündükleri parçacıkları inceleyerek madde ve kainatın başlangıç şartları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı tasarlıyor.