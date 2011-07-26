-CERN'DE YENİ SONUÇLAR "HEYECAN VERİCİ" ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Tarihin en kapsamlı fizik deneyinin yapıldığı Avrupa Parçacık Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) bilim insanları, yeni sonuçların "heyecan verici" olduğunu ve Higgs bozonunun (parçacığının) varlığıyla ilgili sorunun yanıtını gelecek yılın sonunda verebileceklerini açıkladı. CERN Genel Direktörü Rolf-Dieter Heuer, "Higgs bozonu ile ilgili, 'Shakespear'ci olmak ya da olmamak' sorusunun yanıtını gelecek yılın sonunda verebileceğiz" dedi. Bilim insanlarının en son ulaştığı verilerin, CERN'de peşine düşülen ve "tanrı parçacığı" olarak da adlandırılan Higgs bozonunun varlığı yolunda ipucu olabileceği belirtiliyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki (LHC) araştırmacılar, geçen hafta sonunda yaptıkları basın açıklamasıyla son verileri paylaştı. Çarpıştırıcının iki büyük dedektörü Atlas ve CMS'deki uzmanlar, verilerinde Higgs parçacığının "ilk ipuçları" olarak değerlendirilebilecek sıra dışı "patlamalar" olduğunu bildirdi. Fizikçiler, bu sinyallerin "kayıp parçacığın" izinin bulunduğu yolunda yorumlanması için henüz çok erken olduğunu belirtiyor. Atlas ekibinin sözcüsü Fabiola Gianotti, "Bugün itibarıyla kesin bir şey söylenemeyeceğini, ancak bulguların şüphesiz bir şekilde merak uyandırıcı" olduğunu kaydetti. Gianotti, ortaya çıkan tablonun netleşmesinin birkaç ay daha sürebileceğini vurguladı. Fizikçi Peter Higgs'in, temel parçacıkların kütle kazanmasını açıklayan kuramından adını alan "Higgs bozonu", 1993 yılında Nobel ödüllü fizikçi Leon Lederman tarafından "tanrı parçacığı" olarak adlandırılmıştı. Parçacığa adını veren fizikçi Higgs, bu takma ismin "utanç verici" olduğunu, çünkü kendisinin inançlı bir insan olmadığını ve "terminolojinin böyle yanlış kullanılmasının, bazı insanları gücendirebileceğini düşündüğünü" söylemişti. Dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan CERN, İsviçre ve Fransa sınırında yer alıyor. LHC'de yapılan deneylerle, mevcut parçacık fiziği modeli olan Standart Model'deki bilinen süreçler hakkında, daha doğru sonuçlar veren ölçümler elde edilecek. Bu veriler ayrıca, peşine düşülen Higgs bozonu gibi parçacıklar ve modeldeki başka fenomenler hakkında bilgi sağlayacak.