CERN'de ilk çarpışma kaydedildi

T24 - İsviçre'nin Cenevre kentindeki dünyanın en büyük atom çarpıştırıcısı, ilk yüksek enerjili proton çarpışmalarını kaydetti.



Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen araştırmayı yürüten Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (ANAM-European Organization for Nuclear Research (Cern) sözcüsü Christine Sutton, gelecek yıl yapılacak asıl çarpıştırma operasyonu için test çalışmalarında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (BHÇ), 1,18 trilyon elektrot volt gücünde karşı yönlerde yol alan iki parçacık ışınının çarpışmayı doğurduğunu belirtti.



"Atlas" adı verilen deneyde, Cenevre kentindeki yeraltı tünelinde yer alan çarpıştırıcının katedral büyüklüğündeki dev odasında bulunan belli başlı dört detektörden birisi çarpışmayı kaydetmeyi başardı.



Sözcü, detektörlerin çarpışmayı kaydetmeyi başardığını ve bunlardan birinin gayet iyi durumda olduğunu ifade etti.



Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen ve Büyük Patlama ortamının yaratılacağı BHÇ'nin, 1.18 trilyon elektron volt (TeV) gücünde parçacık ışınıyla geçen ay dünya rekoru kırmıştı.



Çarpıştırıcının enerjisi aşama aşama artırılmaya devam edecek.



Cern, ışın demetlerinin gücünü gelecek yıl sonlarına doğru 7 TeV (teraelektronvolt) civarına çıkarmayı hedefliyor.