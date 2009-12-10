T24 LogoT24 Logo
Dünya

CERN'de ilk çarpışma kaydedildi

İsviçre'nin Cenevre kentindeki dünyanın en büyük atom çarpıştırıcısı, ilk yüksek enerjili proton çarpışmalarını kaydetti.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - İsviçre'nin Cenevre kentindeki dünyanın en büyük atom çarpıştırıcısı, ilk yüksek enerjili proton çarpışmalarını kaydetti.

Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen araştırmayı yürüten Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (ANAM-European Organization for Nuclear Research (Cern) sözcüsü Christine Sutton, gelecek yıl yapılacak asıl çarpıştırma operasyonu için test çalışmalarında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (BHÇ), 1,18 trilyon elektrot volt gücünde karşı yönlerde yol alan iki parçacık ışınının çarpışmayı doğurduğunu belirtti.

"Atlas" adı verilen deneyde, Cenevre kentindeki yeraltı tünelinde yer alan çarpıştırıcının katedral büyüklüğündeki dev odasında bulunan belli başlı dört detektörden birisi çarpışmayı kaydetmeyi başardı.

Sözcü, detektörlerin çarpışmayı kaydetmeyi başardığını ve bunlardan birinin gayet iyi durumda olduğunu ifade etti.

Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen ve Büyük Patlama ortamının yaratılacağı BHÇ'nin, 1.18 trilyon elektron volt (TeV) gücünde parçacık ışınıyla geçen ay dünya rekoru kırmıştı.

Çarpıştırıcının enerjisi aşama aşama artırılmaya devam edecek.

Cern, ışın demetlerinin gücünü gelecek yıl sonlarına doğru 7 TeV (teraelektronvolt) civarına çıkarmayı hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24