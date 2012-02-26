CERN’de deney sonuçları hatalı çıktı

T24 - CERN’de, Einstein’ın görelilik teorisini çürüten ışıktan daha hızlı hareket eden atom altı parçacıklarının bulunduğu yönündeki deney sonuçları hatalı çıktı.

Ünlü fizikçi Albert Einstein, hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı olamayacağı teorisini öne sürmüştü. Yıllardır ‘doğru’ kabul edilen bu teorinin CERN’deki deneyle yanlış olabileceği iddia edildi ama, yine de Einstein haklı çıktı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’de (CERN) yapılan, atom altı parçacıkların ışıktan hızlı hareket ettiğini gösteren deneyin sonuçlarının, deneyin teknik yapısında belirlenen bazı aksaklıklarla ilişkili olabileceği bildirildi. CERN sözcüsü James Gillies, atom altı parçacıkların İsviçre-Fransa sınırındaki CERN laboratuvarından İtalya’daki yeraltı laboratuvarına gelişini tespit etmek için kullanılan Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sisteminde iki aksaklık tespit edildiğini söyledi. Aksaklıklardan birinin atom altı parçacıklarının hızını olduğundan daha büyük, diğerinin ise olduğundan daha küçük gözükmesine neden olabileceğini anlatan Gillies “İşin özü şu ki bu yıl içinde daha fazla ölçüm yapılana kadar bunu bilemeyeceğiz” dedi.



Sonuçlar hatalı



Söz konusu deney, nötrino adı verilen elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıkların, CERN’in İsviçre-Fransa sınırındaki yeraltı tesisinden, 730 kilometre mesafedeki İtalya’da bulunan Gran Sasso’daki yeraltı laboratuvarına gönderilmesi suretiyle yapılmıştı. Araştırmacılar yapılan deneyde nötrinoların ışık hızı olan saniyede 299 bin 792 kilometre hızla hareket etmeleri halinde laboratuvara ulaşmaları gereken süreden 60 nano saniye önce geldiğini tespit etmişlerdi. Deneydeki hata payı ise sadece 10 nano saniye olarak açıklanmıştı.



Einstein haklı çıktı



Deneyin Eylül 2011’de açıklanan sonuçları, Albert Einstein tarafından bulunan ve bugün modern fiziğin esasını teşkil ettiği kabul edilen “hiçbir şeyin ışıktan hızlı hareket edemeyeceği” kuralıyla çelişmesi nedeniyle bilim adamlarınca kuşkuyla karşılanmıştı.