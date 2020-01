CERN'de çalışan Prof. Harrison Prosper: Güneş genişleyip dünyayı yutacak

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) İsviçre-Fransa sınırında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı olarak bilinen merkezinde çalışan Prof. Dr. Harrison Prosper, "Biz dünya üzerinde yaptığımız deneylerle, evrenin bundan 14 milyar yıl önce ne halde olabildiğini gördük. Güneş genişlemeye başlayacak, önce Merkür'ü sonra Venüs'ü sonra da dünyamızı yutacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen ’Higgs Parçacığı’nın Keşfi ve Evrenin Kaderi Adlı’ konferansta Higgs Parçacığı’nın keşfinde görev alan Prof. Dr. Harrison Prosper, çalışmanın nasıl başlatıldığını ve keşfin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Konferansa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle hınca hınç dolan salonda konuşan Prof. Dr. Harrison Prosper, bilim dünyasının en büyük buluşu olarak nitelendirilen Higgs Parçacığı’nın bulunmasına yönelik çalışmaların atomun bölünmez en küçük parçacık olmadığının keşfedilmesinin ardından başladığını ifade etti. Atomun merkezinde ’çekirdek’ denen çok yoğun bir oluşumun varlığından bahseden Prof. Dr. Prosper, "Bu çekirdeğin etrafında elektron denen parçacıklar olduğunu gördük. Burada olağan dışı görünen şey ortadaki çekirdeğin atomun kendisinden 100 bin kat daha küçük olmasıydı. Düşünüyoruz ki en küçük parçacıklara ulaştık. Bu da sonu değil. Daha devamı var. Higgs, etrafınızdaki her şey her yerde ve her zaman bulunan bir varlık ve bu varlık bize ve etrafımızdaki her şeye kütle izni veriyor. Ana fikir bu" diye konuştu.

Higgs Parçacığı’nı bulabilmek için çok güçlü bir mikroskoba ihtiyaç duyduklarını ve bu mikroskobu inşa edebilmek için bulabildikleri tek yolun da parçacıkları birbirine çarpıştırmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Harrison Prosper, CERN’de kurulan ve Higgs Parçacığı’nın keşfedildiği Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın yapısından bahsetti. CERN tesisleri içerisinde iki tünel yer aldığını ve 27 kilometrelik daireden oluşan bu merkezde protonları çarpıştırarak Higgs Parçacığı’nı bulmaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Prosper, "Biz 800 trilyon kadar çarpışma yaptık ve kaydettik. Bu tür çarpışma olaylarından 30’ar bin topladık. Bu 30 binden sadece 200 kadarının Higgs Parçacığı olabileceğini gördük" ifadelerini kullandı.

Higgs Parçacığı’nın bulunmasının önemini de anlatan Prof. Dr. Prosper, "Biz dünya üzerinde yaptığımız deneylerle, evrenin bundan 14 milyar yıl önce ne halde olabildiğini gördük. Evrenin 14 milyar yıl önceki şartlarını dünya üzerinde yaptığımız deneylerle oluşturabiliyoruz. Bu deneyleri yapıp evrenin 14 milyar yıl önce ne durumda olduğunu bilebildiğimiz ve bir kurala bağlayabildiğimiz için bu kuralları kullanarak evrenin bundan 14 milyon yıl sonra ne durumda olabileceğini gösterebiliyoruz. Yüzde 200 dünyamız yok olacak. Dünyanın yok olacağıyla ilgili öngörümüzü bundan 5 milyar yıl sonra görebiliriz. Bu dönemde güneş genişlemeye başlayacak, önce Merkür’ü sonra Venüs’ü sonra da dünyamızı yutacak" dedi.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Harrison Prosper’e, Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel tarafından çiçek takdim edildi. Vatandaşlar ise Prof. Dr. Prosper ile fotoğraf çektirebilmek ve konuşabilmek için büyük çaba harcadı.